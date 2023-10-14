موديست يعود إلى القاهرة اليوم استعدادا للانتظام في تدريبات الأهلي

يعود الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلى للقاهرة اليوم السبت، قادماً من ألمانيا بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها تمهيداً للانتظام فى تدريبات المارد الأحمر استعداداً لمواجهة سيمبا التنزانى.

ويستأنف فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر غداً الأحد تدريباته على ستاد مختار التتش بعدما حصل اللاعبون على راحة سلبية لمدة ستة أيام عقب الفوز على الإسماعيلى بثلاثية مقابل هدف في الجولة الأخيرة للدوري.

ويعود الأهلى للتدريب غداً بدون 11 لاعبا دوليا بسبب ارتباطهم بالأجندة الدولية ويتواجد 7 لاعبين مع منتخب مصر هم محمد الشناوى ومحمد هانى وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات، فيما يتواجد على معلول مع منتخب تونس وأليو ديانج مع منتخب مالى، ويتواجد الثنائي حمزة علاء ومحمد أشرف مع المنتخب الأولمبى.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في دار السلام الجمعة المقبلة فى ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي). وتقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني 24 أكتوبر فى القاهرة.

وفي حال تخطي الأهلي عقبة سيمبا سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو في دور نصف النهائي.

والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) لقاء (الترجي ومازيمبي).