مسيرة لتمكين الفتيات وزيادة وعيهن في دمياط

نظمت إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بدمياط بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء مسيرة للفتيات المشاركات ببرنامج ريحانة ( البرنامج القيادى لتمكين وزيادة وعى الفتيات) تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية.

حضر المسيرة عبده شعراوى وكيل المديرية للرياضة نائبا عن الدكتور وليد الشاذلي مدير المديرية، شارك في المسيرة أكثر من ٤٠٠ فتاة من مختلف الشعب التخصصية والبرامج التابعة لإدارة تنمية النشء بدمياط .

بدأت الفعاليات بدعوة الفتيات المشاركات بالانضمام للمرحلة الرابعة ، والاستفادة من البرنامج و التعريف بكيفية الاشتراك وتحقيق الأهداف المرجوة منه .

بدأت المسيرة بالتجمع أمام ديوان مديرية الشباب والرياضة بدمياط مقدمتها فتيات برنامج ريحانة، حاملين لافتات لوعى الفتيات ودعوتهم للاشتراك فى المرحلة الرابعة ، وانضم للمسيرة الفرق الكشفية والارشادية التابعة لادارة تنمية النشء الذين قدموا أثناء المسيرة عروض وأناشيد وطنية احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر .

كما شارك في المسيرة شعبة نادى المناخ والبيئة حاملين الأعلام واللافتات احتفالا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر العظيم ، سائرين فى شوارع محافظة دمياط رافعين الأعلام واللافتات وقامت عضوات المنتدى الثقافى التابع للإدارة بالقاء بعض الكلمات الوطنية لانتصارات اكتوبر .

ثم تم تنفيذ الفعالية الثانية، أداء بعض تمارين الأيروبكس داخل صاله مركز شباب استاد دمياط بهدف توعية الفتيات باهمية ممارسة الرياضة ، للحفاظ على الصحة وجعل الرياضة اسلوب حياة لكل فتاة.

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضةو دكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.