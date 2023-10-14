استشهد شاب فلسطيني، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في مدينة "أريحا" الواقعة شرق الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية - في بيان مُقتضب - أن الشاب محمود شحادة شحادة (27 عاما)، استشهد برصاصة من قوات الاحتلال في الرأس مُباشرة.
بوابة العرب
استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في "أريحا"
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استشهد شاب فلسطيني، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في مدينة "أريحا" الواقعة شرق الضفة الغربية المحتلة.
استشهد شاب فلسطيني، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في مدينة "أريحا" الواقعة شرق الضفة الغربية المحتلة.