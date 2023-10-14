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السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في "أريحا"

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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استشهد شاب فلسطيني، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في مدينة "أريحا" الواقعة شرق الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية - في بيان مُقتضب - أن الشاب محمود شحادة شحادة (27 عاما)، استشهد برصاصة من قوات الاحتلال في الرأس مُباشرة.

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أريحا الاحتلال الإسرائيلي
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