استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في "أريحا"

السبت 14/أكتوبر/2023 - 09:56 ص

استشهد شاب فلسطيني، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في مدينة "أريحا" الواقعة شرق الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية - في بيان مُقتضب - أن الشاب محمود شحادة شحادة (27 عاما)، استشهد برصاصة من قوات الاحتلال في الرأس مُباشرة.