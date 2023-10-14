جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جنين في الضفة الغربية

اقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، حسبما أفاد التليفزيون الفلسطيني.

وقال التليفزيون الفلسطيني إنّ هناك إطلاق نار كثيف على القوات الإسرائيلية في جنين بعد اقتحامها.

في سياقٍ آخر، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنّ إدارته تعمل بكل جدٍ للبحث عن الرهائن الأمريكيين الذين تحتجزهم فصائل المقاومة الفلسطينية، حسبما أفادت "رويترز".

وأضاف "بايدن": "لن أخوض في تفاصيل الأمر وأنهم يبذلون كل جهد".

وشهد فجر اليوم، قصف طائرات الاحتلال لمنزل في دير البلح وسط قطاع غزة؛ مما أدى لتدميره بشكل كامل، وإصابة عدد من المواطنين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما شنت طائرات الاحتلال غارة بعدة صواريخ على منزل بمنطقة الفالوجة في جباليا شمال القطاع؛ ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، كما استهدفت بـ4 صواريخ مبنى في حي تل السلطان برفح جنوب القطاع.

واستهدفت الطائرات الحربية محيط مستشفى العودة بتل الزعتر شمال قطاع غزة بعدة صواريخ.