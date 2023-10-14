ads
السبت 14 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جنين في الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، حسبما أفاد التليفزيون الفلسطيني.

وقال التليفزيون الفلسطيني إنّ هناك إطلاق نار كثيف على القوات الإسرائيلية في جنين بعد اقتحامها.

في سياقٍ آخر، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنّ إدارته تعمل بكل جدٍ للبحث عن الرهائن الأمريكيين الذين تحتجزهم فصائل المقاومة الفلسطينية، حسبما أفادت "رويترز".

وأضاف "بايدن": "لن أخوض في تفاصيل الأمر وأنهم يبذلون كل جهد".

وشهد فجر اليوم، قصف طائرات الاحتلال لمنزل في دير البلح وسط قطاع غزة؛ مما أدى لتدميره بشكل كامل، وإصابة عدد من المواطنين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما شنت طائرات الاحتلال غارة بعدة صواريخ على منزل بمنطقة الفالوجة في جباليا شمال القطاع؛ ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، كما استهدفت بـ4 صواريخ مبنى في حي تل السلطان برفح جنوب القطاع.

واستهدفت الطائرات الحربية محيط مستشفى العودة بتل الزعتر شمال قطاع غزة بعدة صواريخ.

ads
جيش الاحتلال مدينة جنين شمالي الضفة الغربية طائرات الاحتلال
ads