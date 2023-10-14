بيبو وعدلي يطيران إلى تنزانيا لإنهاء ترتيبات الفريق قبل مواجهة سيمبا

يسافر خالد بيبو مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفقة سمير عدلي المدير الإداري للفريق، إلى تنزانيا يوم 16 أكتوبر الجاري، وذلك لإنهاء كافة الترتيبات اللازمة الخاصة بإقامة الفريق استعدادا لمواجهة فريق سيمبا التنزاني، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري السوبر الأفريقي.

وتسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي إلى تنزانيا يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 أكتوبر على متن طائرة خاصة وذلك استعدادا لمواجهة فريق سيمبا.

وتقام مباراة الأهلى وسيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري السوبر الأفريقي في تمام الساعة السادسة مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 20 أكتوبر الجاري في العاصمة التنزانية دار السلام.

وتقام مباراة الإياب الأهلي وسيمبا التنزاني مساء يوم 24 أكتوبر في القاهرة.

جدير بالذكر أنه حال تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزاني سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو في الدور نصف النهائي.

ويأمل لاعبو الأهلي في تحقيق أولى انتصاراتهم على فريق سيمبا التنزاني على ملعبه خلال مواجهة دوري السوبر الأفريقي، وذلك بعدما خاض الفريق الأحمر مباراتين أمام بطل تنزانيا على ملعبه وخسرهم بداية من مباراة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2019 التي خسرها الأهلي بهدف نظيف ثم مباراة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2021 التي خسرها المارد الأحمر أمام بطل تنزانيا بهدف دون رد.

وإجمالا التقى الأهلي مع سيمبا التنزاني في 4 مباريات كانت جميعها في دوري أبطال أفريقيا، وفاز الأهلي في مباراتين وفاز سيمبا في مثلهما.

وسجل الأهلي في شباك سيمبا 6 أهداف بينما سجل الفريق التنزاني هدفين فقط كان أحدهما بأقدام لاعب الأحمر السابق لويس ميكسوني.