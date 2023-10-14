أوسوريو يحدد موعد عودته للقاهرة استعدادا لمواجهة سموحة

حدد أوسوريو مدرب الزمالك بعد غد الإثنين موعدا لعودته للقاهرة قادما من لندن مستغلا الراحة السلبية للفريق لمدة 48 ساعة .

ويقود أوسوريو تدريب الزمالك عقب عودته مباشرة استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة والمقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحصل لاعبو الزمالك على راحة سلبية من التدريبات اليوم السبت وغدا الأحد وذلك لتجنب تعرضهم للإرهاق والإجهاد.

وخاض فريق الزمالك حتى الآن 3 مباريات بالدوري، حيث تعادل في الجولة الأولي أمام بيراميدز بنتيجة 2-2، ثم تعادل أمام المقاولون العرب بنتيجة 1-1 في الجولة الثاني، وحقق فوزا بصعوبة على حساب فريق البنك الأهلي بنتيجة 2-1، ويأتي الفريق الأبيض حاليا في المركز الخامس لجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 5 نقاط .