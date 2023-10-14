الزمالك يجهز يوسف أوباما لمواجهة سموحة بالدوري

وضع الجهاز الفني والطبي للزمالك برنامج تأهيلي لتجهيز يوسف أوباما لاعب الفريق لمواجهة سموحة المقبلة .

ويعاني يوسف أوباما من شد في العضلة الأمامية ويتم تجهيزه في الفترة الحالية للتعافى من الإصابة والعودة للمشاركة بداية من اللقاء المقبل .

ونال يوسف أوباما ثقة الجهاز الفني للزمالك بعد عودته بداية الموسم الجاري من الإعارة بالدوري السعودي .

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وخاض فريق الزمالك حتى الآن 3 مباريات بالدوري، حيث تعادل في الجولة الأولي أمام بيراميدز بنتيجة 2-2، ثم تعادل أمام المقاولون العرب بنتيجة 1-1 في الجولة الثاني، وحقق فوز بصعوبة على حساب فريق البنك الأهلي بنتيجة 2-1،ويأتي الفريق الأبيض حاليا في المركز الخامس لجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 5 نقاط .