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السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يجهز يوسف أوباما لمواجهة سموحة بالدوري

أوباما لاعب الزمالك
أوباما لاعب الزمالك
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وضع الجهاز الفني والطبي للزمالك برنامج تأهيلي لتجهيز يوسف أوباما لاعب الفريق لمواجهة سموحة المقبلة .

ويعاني يوسف أوباما من شد في العضلة الأمامية ويتم تجهيزه في الفترة الحالية للتعافى من الإصابة والعودة للمشاركة بداية من اللقاء المقبل .

ونال يوسف أوباما ثقة الجهاز الفني للزمالك بعد عودته بداية الموسم الجاري من الإعارة بالدوري السعودي .

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وخاض فريق الزمالك حتى الآن 3 مباريات بالدوري، حيث تعادل في الجولة الأولي أمام بيراميدز بنتيجة 2-2، ثم تعادل أمام المقاولون العرب بنتيجة 1-1 في الجولة الثاني، وحقق فوز بصعوبة على حساب فريق البنك الأهلي بنتيجة 2-1،ويأتي الفريق الأبيض حاليا في المركز الخامس لجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 5 نقاط .

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يوسف أوباما سموحة الزمالك أيمن مصطفى
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