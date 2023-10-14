رئيس وزراء أوكرانيا: حصلنا على نحو 500 مليون يورو من الشركاء الدوليين لإزالة الألغام‎

السبت 14/أكتوبر/2023 - 09:08 ص

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال أن بلاده حصلت حتى الآن على نحو 500 مليون يورو من مساهمات الشركاء الدوليين لإزالة الألغام.

وأشار شميهال ـ في اجتماع للحكومة نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية اليوم، إلى عقد مؤتمر حول إزالة الألغام للأغراض الإنسانية في زغرب بمشاركة أكثر من 40 دولة، وأن وفد الحكومة قدم خطط أوكرانيا للتخلص من "حطام الألغام الروسية" وأجرى "حوارا مثمرا مع الشركاء".

وقال" إنه مع الأخذ في الاعتبار حزم الدعم السابقة، بلغ إجمالي ما حصلنا عليه نحو 500 مليون يورو من المساهمات لإزالة الألغام في أوكرانيا، وعلى وجه الخصوص، كان من بين ذلك 100 مليون يورو من سويسرا ونحو 20 مليون يورو من النرويج و12.5 مليون يورو من السويد و5 ملايين يورو من كرواتيا و2 مليون يورو من النمسا و1.5 مليون يورو من كل من اسبانيا وسلوفينيا، مقدما الشكر للشركاء على كل مساهمة، سيتم استخدام الأموال لشراء معدات المسح ومعدات إزالة الألغام ومعدات خبراء المتفجرات، سيتم توفير مساعدة إضافية في شكل معدات ودعم الخبراء.

ونوه رئيس الوزراء الأوكراني إلى أن بلاده وقعت اتفاقا مع كرواتيا بشأن التعاون في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام وبشكل خاص كل ما يتعلق بتطهير الأراضي وتطوير معايير الأعمال المتعلقة بالألغام وتدريب المتخصصين الأوكرانيين وتطوير مرافق الإنتاج.

من جهة أخرى، أعلنت دائرة الجمارك التابعة للحكومة الأوكرانية، اليوم السبت، أن التبادل التجاري للبلاد خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، بلغ 73.7 مليار دولار.

وذكرت الدائرة ـ في بيان صحفي، نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية: "أنه في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، استوردت أوكرانيا بضائع بقيمة 46.6 مليار دولار وصدرت بضائع بقيمة 27.1 مليار دولار، واستوردت أوكرانيا البضائع بشكل رئيس من الصين بقيمة 7.4 مليار دولار وبولندا بقيمة 4.9 مليار دولار وتركيا بقيمة 3.7 مليار دولار، وذهبت صادرات أوكرانيا في الغالب إلى بولندا بنحو 3.7 مليار دولار ورومانيا (3 مليارات دولار) وتركيا (1.9 مليار دولار).

وأضاف البيان أنه في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، كانت 65% من السلع المستوردة على النحو التالي: الآلات والمعدات والمركبات بقيمة 14.1 مليار دولار والمنتجات الكيماوية بقيمة 8.4 مليار دولار، ومنتجات الوقود والطاقة بقيمة 7.9 مليار دولار.

وأوضح البيان أن السلع المصدرة من أوكرانيا تتكون بشكل رئيس من المنتجات الغذائية وكانت بقيمة 16.1 مليار دولار ثم المعادن والأدوات المعدنية بقيمة 3 مليارات دولار والآلات والمعدات والسيارات بقيمة 2.3 مليار دولار.

