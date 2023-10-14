الاتحاد الأوروبي يشيد بالانتخابات العامة في ليبيريا‎

السبت 14/أكتوبر/2023 - 09:09 ص

أشاد الاتحاد الأوروبي بالانتخابات العامة التي أجرتها ليبيريا يوم الثلاثاء الماضي، مؤكدا أنها جرت في بيئة هادئة، حيث حضر الليبيريون بأعداد جيدة في يوم العملية الانتخابية.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة، أن شعب ليبيريا أظهر التزاما قويا بالديمقراطية في الانتخابات العامة التي أجريت في 10 أكتوبر الجاري، حيث أوفى أصحاب المصلحة الرئيسيون بتعهدهم بتعزيز بيئة انتخابية سلمية.

وذكر البيان أنه بناء على دعوة من حكومة ليبيريا، قام الاتحاد الأوروبي بنشر بعثة تابعة له لمراقبة الانتخابات في جميع أنحاء البلاد، وقد نشرت البعثة الآن بيانها الأولي، الذي لاحظت فيه أن الانتخابات كانت تنافسية وشفافة بشكل عام، ومن المتوقع أن تظهر النتائج الرسمية للانتخابات خلال الأسبوعين المقبلين.

وأضاف البيان أن بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات ستبقى في ليبيريا حتى نهاية الفترة الانتخابية وستقوم بعد ذلك بنشر تقرير نهائي وتوصيات لتحسين الإطار الانتخابي.