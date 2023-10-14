أعشاب طبيعية تساهم في تحسين وعلاج الأمراض النفسية.. تعرف عليها

الأعشاب من كنوز الطبيعية التي تساهم في علاج الكثير من المشاكل النفسية والصحية ويستخدم بعضها في صناعة الأدوية والبعض الآخر في المواد التجميلية فهناك انواع لا تعد ولا تحصى من الاعشاب المفيدة في جميع الحالات سواء تجميلية او صحية كمان ان هناك اعشاب تعد علاج للاكتئاب والتخلص من التوتر والقلق، فالاكتئاب هو اضطراب مزاجي يتسم بشعور مستمر بالحزن والكآبة، ويعتمد علاج الاكتئاب على استخدام مضادات الأدوية الموصوفة والعلاج النفسي.

هناك بعض الحالات من الاكتئاب التي يفضل اللجوء فيها إلى العلاج الطبي وهناك حالات تعالج بالأعشاب وتساعد بالفعل في تخفيف الأعراض وتحسين الحالة المزاجية، ومن أبرز الأعشاب المستخدمة في علاج الاكتئاب:



-نبتة سانت جون:

تعد نبتة سانت جون أو العرن المثقوب أحد نباتات الطب الشعبي التي تستخدم في علاج الاكتئاب والتوتر والقلق بالأعشاب، حيث تساهم في التغلب على أعراض الاكتئاب، والقلق، والعصبية، وقلة النوم ويمكن أن يظهر تأثير نبتة سانت جون في علاج حالات الاكتئاب الخفيف إلى المتوسط، ولكنها لا تعد فعالة في علاج الاكتئاب الشديد، وقد يلزم لعلاج الاكتئاب بالأعشاب باستخدام نبتة سانت جون من 3 إلى 6 أسابيع حتى يظهر تأثيرها وبالرغم من فوائد عشبة سانت جون في علاج الاكتئاب، إلا أنه قد يترتب على استعمالها حدوث آثار جانبية عديدة، منها:

الدوخة.

جفاف الفم.

عسر الهضم.

الإرهاق والتعب العام.

زيادة الحساسية للضوء.

الارتباك.

تيبس العضلات.



قد تتداخل نبتة سانت جون أيضاً مع فعالية بعض الأدوية؛ لذلك يجب استشارة الطبيب قبل تناولها وإخبار الطبيب بأي أدوية يتناولها الشخص، ومن الأدوية التي قد تتفاعل معها نبتة سانت جون مثل أدوية علاج عدوى فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، مثبطات المناعة، حبوب منع الحمل، وبعض مضادات الاكتئاب والأدوية التي تحفز إفراز السيروتونين لذلك يجب تجنب استخدام عشبة سانت جون كعلاج للاكتئاب عند الأطفال بالأعشاب، كذلك لا تستخدم في علاج الاكتئاب عند النساء الحوامل، والمرضعات، ويمنع استعمالها في الأشخاص الذين يعانون من اضطراب ثنائي القطب، أو أمراض الكلى، أو أمراض الكبد.

-الكركمين:

يعرف الكركمين بأنه المكون الفعال الأساسي للكركم، ويتمتع الكركمين بتأثير مضاد للأكسدة ومضاد للالتهاب، وهو وسيلة بديلة فعالة وآمنة لعلاج الاكتئاب بالأعشاب، ولكنه لا يستخدم في مرضى الاكتئاب الذين يعانون من أفكار انتحارية أو أعراض ذهانية مع الاكتئاب وقد يصاحب الإكثار من تناول الكركمين بعض الآثار الجانبية، مثل الغثيان، والإسهال، والصداع، والطفح الجلدي، وكذلك تلون البراز باللون الأصفر.

-الزعفران:

هو نوع من التوابل النادرة المصنوعة من المياسم المجففة لزهرة الزعفران السوسني، وقد عرف استخدام الزعفران منذ قرون في تعزيز الهضم، وتسكين آلام الدورة الشهرية، وتحسين الحالة المزاجية، والمساعدة على الاسترخاء ويستخدم الزعفران في علاج الاكتئاب عند الكبار بالأعشاب كعلاج بديل، إذ وجد أن مكملات الزعفران تفيد في تحسين الحالة المزاجية وتقليل أعراض الاكتئاب.

ويؤخذ الزعفران كدواء علاج الاكتئاب بالأعشاب في صورة مكملات عشبية تحتوي الكبسولات فيها على مسحوق مجفف من مياسم الزهرة، وتبلغ الجرعة اليومية 30 ملج، وبالرغم من أن تناول الزعفران عن طريق إضافته للطعام أو في صورة مكمل عشبي يعد آمناً، إلا أن الإفراط في استعماله قد يؤدي إلى حدوث آثار جانبية، مثل الدوخة، والقيء، والإسهال.

-الجينسنغ:

يستخدم الجينسينج في الطب التقليدي منذ آلاف السنين، وحديثاً أصبح يحضر في صورة مكملات عشبية تحتوي على مستخلص جذور نبات الجنسنج الأمريكي أو الآسيوي؛ للمساهمة في علاج العديد من الحالات الطبية وقد يفيد الجينسنغ في علاج الاكتئاب بالأعشاب، حيث يعمل على تحسين الحالة المزاجية، زيادة الطاقة، وتقليل التعب العام والإرهاق.

-البابونج:

قد يساهم البابونج في تخفيف الأرق والمساعدة على النوم بالإضافة إلى تأثيره المعروف كمضاد للقلق مما يجعله أحد النباتات التي قد تستخدم في علاج الاكتئاب بالأعشاب، ولكن مازال هناك حاجة لإجراء مزيد من الدراسات لتأكيد فوائده الصحية في علاج الاكتئاب.

-اللافندر:

يعد استنشاق زيت اللافندر أحد طرق علاج الاكتئاب بالأعشاب والروائح، إذ يعمل على تخفيف مؤقت لبعض أعراض الاكتئاب عن طريق الحد من التوتر، المساعدة على الاسترخاء، تحسين جودة النوم، كما أن استنشاق زيت اللافندر يعد من وسائل علاج الاكتئاب ما بعد الولادة بالأعشاب، ولكن مازلنا بحاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد ذلك.