برلماني: كلمة السيسي كشفت رؤية مصر الحاسمة لإفشال مخططات تصفية القضية الفلسطينية

وصف المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي حول القضية الفلسطينية وما يحدث في غزة بـ التاريخية والمهمة، مشيرًا إلى أنها كشفت وبكل الصدق والأمانة رؤية مصر الواضحة والحاسمة لدعم القضية الفلسطينية وإبعاد مخططات تفريغ قطاع غزة من الفلسطينيين لإبقاء القضية الفلسطينية وإفشال مخططات تصفيتها.



وقال «مسعود» في بيان له أصدره اليوم: إن الواقع والتاريخ أكدا للعالم كله أنه وعلى مدى أكثر من نصف قرن أن مصر كانت ولاتزال وستظل من أكثر الدول التي تحملت كثيرًا من أجل القضية الفلسطينية وخاضت حروبًا حتى تعود الأرض لأهلها وكان لها دور تاريخي في حل الأزمات التي تعرقل حصول الفلسطينيين على حقوقهم مؤكداً أن ذلك الأمر ليس بجديد على الدور المصري والقيادة السياسية.



وأكد المهندس أمين مسعود أن كلمة الرئيس السيسي كشفت عن المخططات الخبيثة لتفريغ قطاع غزة من الفلسطينيين من أجل تنفيذ المخطط الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الرئيس بكلمته الحاسمة وضع حدًا لما يشاع حول نزوح الفلسطينيين لسيناء وهو الأمر المرفوض من الجانبين المصري والفلسطيني والرسالة المصرية كانت واضحة في مواجهة حرب الإبادة التي تتعرض لها غزة على أيدي سلطات الاحتلال الإسرائيلي وداعميه.



وطالب من المجتمع الدولي بصفة عامة والأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة الأميركية والدول الكبرى أن تعي جيدًا تحذير الرئيس السيسي من خطورة التصعيد الحالي في قطاع غزة وأن مصر لن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى وأنه لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف.



وأشاد بالاتصالات المكثفة التي تقوم بها مصر على أعلى مستوى وعلى جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية؛ حقنًا لدماء الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الحدود المصرية تقع تحت السيادة المصرية التامة ولا تخضع لضغوط من أحد وأن حل الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والاسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة يتطلب تنفيذ رؤية مصر والتى تتمثل فى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل التراب الفلسطيني.