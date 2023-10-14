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السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وسائل إعلام إسرائيلية: اعتراض هدفين مجهولين في سماء مدينة حيفا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، فجر اليوم السبت، باعتراض هدفين مجهولين في سماء مدينة حيفا.

هذا وأشارت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية إلى الاشتباه بتسلل طائرة مسيرة إلى مدينة حيفا شمالي البلاد.

ولفتت إذاعة الجيش الإسرائيلي أيضا إلى سماع دوي انفجارات في منطقة حيفا وأن التحقيق جار لمعرفة التفاصيل، مشيرة إلى الاشتباه بتسلل طائرات معادية في الجليل.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن المقاومة الفلسطينية أطلقت فجر اليوم السبت رشقة صاروخية باتجاه مدينة حيفا.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أنباء عن انفجار قوي في منطقة كريات ( في حيفا) وأنه لم يكن هناك إنذار.

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فلسطين قوات الاحتلال حيفا
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