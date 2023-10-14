مهرجان الحرية المسرحي يعلن العروض المشاركة بالدورة التاسعة

أعلن مهرجان الحرية المسرحي، برئاسة المخرج محمد مرسي، أن لجنة مشاهدة واختيار العروض المسرحية شاهدت ٥١ عرضًا مسرحيًا وقد اختارت اللجنة ١٤ عرضًا للمشاركة في المسابقة الرسمية بالدورة التاسعة.

وتضمنت العروض المشاركة الآتي: "الطائر الأزرق" من إخراج نادين خالد، و"حداد قمري" إخراج فاطيما محمد، و"مسافر ليل" إخراج أحمد علاء علي، "آل كرامازوف" إخراج عبد الرحمن محسن، و"أحفاد دافنشي" إخراج محمد بهجت، و"راشومون" إخراج محمد فريد، و"المسرحية الأخيرة" إخراج أشرف علي، و"إنني أب مثالي" إخراج صهيب عصام، و"الأطلال والخرائب تتهيأ للنوم" إخراج محمود قاسم، و"محجوز" إخراج مصطفى صلاح، و"لعبة الأيام" إخراج محمد عوض، و"لعبة القلب الأسود" إخراج أحمد عماد، و"الطوق" إخراج محمد فرج الخشاب، و"الطريقة المضمونة للتخلص من البقع" إخراج عبد اللطيف جريندو.

وتضم لجنة المشاهدة كل من: الفنان محمد الزيني، والدكتور محمد حسني، والفنان وليد جابر، والفنان محمد ميزو، والفنان مسعد سالم، والكاتب ميسرة صلاح الدين، والفنان أحمد سمير.

ومن المقرر أن تقام فعاليات الدورة التاسعة التي تحمل اسم فنان الشعب سيد درويش، خلال الفترة من 10 إلى 17 نوفمبر المقبل، على مسرح مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والرئيس الشرفي للمهرجان الفنانة سميرة عبدالعزيز، ومدير المهرجان محمد شحاتة، والمدير التنفيذي للمهرجان الفنان محمد طوسون، ومدير مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية الدكتورة إيناس دياب.