اللجنة الأوليمبية الدولية توافق على انضمام الإسكواش لأولمبياد 2028

أعلنت اللجنة الأوليمبية الدولية، موافقتها على إنضمام رياضة الإسكواش إلى دورة الألعاب 2028 بلوس أنجلوس الأمريكية.

وكانت اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 بالولايات المتحدة الأمريكية، قد أوصت بإدراج خمس رياضات للمشاركة فى الأولمبياد وهي كالتالي: "البيسبول، لعبة الكريكيت، لاكروس، الاسكواش، كرة قدم العلم".



وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الجمعة موافقتها على انضمام رياضة الإسكواش إلى دورة الألعاب 2028.



وبهذا ستكون مصر أمام فرصة كبيرة لحصد الذهب فى الأولمبياد، لما تمتلكه مصر من قاعدة كبيرة من أصحاب المضارب الذهبية في لعبة الاسكواش، بداية من الناشئين وصولًا إلى المحترفين، والذين يحتلون قائمة التوب 10 للرجال والسيدات.