شاهد.. فلسطينيون يغادرون غزة قبيل هجوم إسرائيلي بري محتمل

الجمعة 13/أكتوبر/2023 - 11:38 م

غادرت عائلات فلسطينية من شمال غزة مع أمتعتها في اتجاه الجنوب بعد تحذير جيش الاحتلال الإسرائيلي بضرورة مغادرة منازلهم قبل هجوم بري محتمل.

وكان قد هدد الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، بقصف مستشفى "العودة" في جباليا، مطالبا بإخلائه من المرضى والطواقم الطبية والعاملين.

وذكرت وسائل إعلام في غزة، أن عملية إخلاء تجري للمرضى والطواقم الطبية من المستشفى، حيث يجري نقل كل الحالات المرضية إلى المستشفى الإندونيسي.

تأتي هذه التهديدات وسط أوضاع صحية وإنسانية كارثية يعيشها قطاع غزة، حيث توشك المنظومة الصحية بأكملها على الإنهيار جراء انقطاع التيار الكهربائي وعدم سماح الاحتلال بإيصال الكهرباء والمياه والوقود للقطاع منذ بداية العدوان قبل سبعة أيام، فيما يتكدس آلاف المصابين في ممرات المستشفيات والمراكز الصحية التي لا تتوقف لحظة عن استقبال جرحى العدوان.

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