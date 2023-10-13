ads
السبت 14 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

شاهد.. فلسطينيون يغادرون غزة قبيل هجوم إسرائيلي بري محتمل

عائلات فلسطينية
عائلات فلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

غادرت عائلات فلسطينية من شمال غزة مع أمتعتها في اتجاه الجنوب بعد تحذير جيش الاحتلال الإسرائيلي بضرورة مغادرة منازلهم قبل هجوم بري محتمل.

وكان قد هدد الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، بقصف مستشفى "العودة" في جباليا، مطالبا بإخلائه من المرضى والطواقم الطبية والعاملين.

وذكرت وسائل إعلام في غزة، أن عملية إخلاء تجري للمرضى والطواقم الطبية من المستشفى، حيث يجري نقل كل الحالات المرضية إلى المستشفى الإندونيسي.

تأتي هذه التهديدات وسط أوضاع صحية وإنسانية كارثية يعيشها قطاع غزة، حيث توشك المنظومة الصحية بأكملها على الإنهيار جراء انقطاع التيار الكهربائي وعدم سماح الاحتلال بإيصال الكهرباء والمياه والوقود للقطاع منذ بداية العدوان قبل سبعة أيام، فيما يتكدس آلاف المصابين في ممرات المستشفيات والمراكز الصحية التي لا تتوقف لحظة عن  استقبال جرحى العدوان.

370316957_295314253298589_3257192860281853180_n
370316957_295314253298589_3257192860281853180_n
385398079_330347456345345_618800817343392239_n
385398079_330347456345345_618800817343392239_n
387467434_203005279478835_3632832579363662556_n
387467434_203005279478835_3632832579363662556_n
387567211_1828436737621364_8990861662479124735_n
387567211_1828436737621364_8990861662479124735_n
ads
غزة الاحتلال الإسرائيلي
ads