الأردن: المناطق الآمنة يجب أن تكون داخل حدود غزة ونحذر من تهجير السكان أو نقلهم

شدد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي على ضرورة أن تكون المناطق الآمنة داخل حدود غزة، محذرا من عملية تهجير السكان أو نقلهم.

وقال الوزير الأردني في مقابلة إعلامية مساء اليوم الجمعة "فيما يتعلق بالمناطق الآمنة، يجب أن نكون حذرين أيضا بأنها يجب أن تكون داخل حدود غزة، لا يمكن تهجير السكان أو نقلهم".

وأضاف أنه يجب التركيز على كيفية الخروج من الكابوس الذي يجتاح غزة والمنطقة برمتها، وكيفية خفض التصعيد وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مئات الآلاف من الأشخاص في غزة الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى الطعام والمياه والمأوى.

وتابع أن دوامة العنف هذه، التي أثبت الزمن أنها ستؤدي إلى تدهور الأوضاع، يجب التفكير في كيفية إنهاء هذا التصعيد الخطير.

وفي سؤال عن التصعيد في المنطقة أو احتمالية التصعيد، وتحديدا بغزة وما سيحدث بعد ذلك.. أجاب وزير الخارجية الأردني، إن الموقف الأردني الراسخ يدين قتل المدنيين من الجانبين، وأن كل حياة مهمة سواء كانت حياة فلسطيني أو إسرائيلي، وكلما كان هناك المزيد من خسارة الأرواح كلما أصبح أكثر صعوبة الخروج من هذه الأزمة التي دُفعنا نحوها.