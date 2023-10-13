صائد الدبابات في حرب أكتوبر يحكي كواليس 4 ساعات مع الرئيس السادات في منزله

قال البطل محمد المصري صائد الدبابات بحرب أكتوبر، إن زمن انطلاق الصاروخ حتى إصابة الهدف يستغرق 40 ثانية، موضحا أنه استطاع أن يجعل هذا الزمن ٢٧ ثانية فقط.

وأضاف محمد المصري صائد الدبابات، في لقاءه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض، أن الرئيس أنور السادات استقبله في منزله عقب الحرب في وجود المشير أحمد إسماعيل وزير الحربية آنذاك في لقاء استمر 4 ساعات.

وأشار محمد المصري صائد الدبابات: كنت خائف وأنا داخل بيت السادات إلا أن الرئيس السادات هدأ من خوفي عندما قام باستقبالي بالأحضان قائلا: شعرت إنه حضن أبويا.. السادات عظيم من العظماء.

وأوضح المصري: الرئيس السادات كان أب صاحب خلق رفيع، وقال لي: اليوم أكرمك في منزلي ومنزل الأمة تعويضا عن عدم تكريمك مع القادة في مجلس الشعب.



وحكى المصري لحظات اللحظات الصعبة بعد نكسة 67 والأيام العصيبة التي عاشتها مصر وكيف استطاع الجيش المصري رد كرامة كل المصريين في حربي الاستنزاف وأكتوبر.



كما تطرق المصري خلال اللقاء إلى تفاصيل المقابلة مع العقيد الإسرائيلي عساف ياجوري، قائد اللواء 109 في جيش العدو الإسرائيلي، والذي تم آسره في حرب أكتوبر 1973، مضيفا: "أول ما شافني إداني التحية العسكرية ودي عظمة مصر".

وقال صائد الدبابات في الحلقة: "كنا 4 بنشرب في غطا زمزمية، الشباب دلوقتي عايز قدوة حية، شبعنا كلام".