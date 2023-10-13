محمد المصري بطل حرب أكتوبر يروي تفاصيل تدميره دبابة العقيد الإسرائيلي عساف ياجوري

قال البطل محمد المصري، الملقب بصائد الدبابات بحرب أكتوبر، إنه تمكن من تدمير دبابة العقيد الإسرائيلي عساف ياجوري، لكن استطاع العميد يسري عمارة أسره.



وقال المصري خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة قناة الحياة، القائد بلغني بطلب عساف ياجوري مقابلتي في الثالثة فجرا، قائلا: أول ما شافني إداني التحية العسكرية، وهي دي عظمة مصر، وقالي "صوابعك دي اللي دمرت دبابتي، هات أبوسهم، طبعا قلت في بالي دول لو دخلوا حنكه مش هيطلعوا".



كما كشف المصري كواليس تدريباته قبل حرب أكتوبر على استخدام الصواريخ لاصطياد أهداف العدو من الدبابات، وحكى اللحظات الصعبة بعد نكسة 67 والأيام العصيبة التي عاشتها مصر وكيف استطاع الجيش المصري رد كرامة كل المصريين في حربي الاستنزاف وأكتوبر.

وقال صائد الدبابات في الحلقة: "كنا 4 بنشرب في غطا زمزمية، الشباب دلوقتي عايز قدوة حية، شبعنا كلام".