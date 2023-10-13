اليونيفيل: احتمال خروج التصعيد بين لبنان واسرائيل عن نطاق السيطرة واضح ويجب وقفه

قال المتحدث الرسمي باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل آندريا تيننتي إن تبادلا كثيفا لإطلاق النار بين لبنان واسرائيل وقع في الخامسة والثلث مساء اليوم في محيط بلدات علما الشعب وعيتا الشعب والضهيرة والعديسة وحولا.

وأضاف تينتتي في بيان اليوم أنه علم ببالغ الحزن أنه خلال تبادل إطلاق النار قُتل مصور صحفي لبناني، كما وردت أنباء عن إصابة صحفيين آخرين.

وأشار المتحدث الرسمي باسم اليونيفيل إلى أنه مع استمرار تصاعد التوترات بشكل خطير، فإن رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو يدعو إلى وقف إطلاق النار بشكل عاجل، معتبرا أن احتمال خروج هذا التصعيد عن نطاق السيطرة واضح، مشددا على وجوب وقفه.

ولفت تيننتي إلى أن اليونيفيل تعاونت بنشاط مع السلطات على جانبي الخط الأزرق لتهدئة الوضع".