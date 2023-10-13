شهيدان برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي في شمال غرب الضفة الغربية

استشهد، مساء اليوم الجمعة مواطنان فلسطينيان جراء إصابتهما برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي، غرب مدينة طولكرم بشمال غرب الضفة الغربية.

وكان خمسة مواطنين فلسطينيين قد أصيبوا برصاص قناصة الاحتلال، خلال مرورهم بسياراتهم غرب مدينة "طولكرم".

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن المصابين وصلوا إلى المستشفى بسيارات إسعاف جمعية الهلال الأحمر، بعد أن أطلق قناصة الاحتلال الرصاص على سياراتهم، حيث أصيبوا في الوجه والظهر والأطراف السفلية، ووصفت إصاباتهم بين متوسطة وخطيرة.

وبارتقاء الشهيدين، يرتفع عدد شهداء المحافظة هذا اليوم إلى ستة، بعد أن ارتقى ظهرا أربعة شبان خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

وارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، إلى 16 شهيدا اليوم الجمعة.