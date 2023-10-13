وزير خارجية الصين: إقامة دولة فلسطينية مستقلة قد تتأخر كثيرًا

دعا الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل ووزير الخارجية الصيني وانج يي اليوم الجمعة، إلى تبني حل الدولتين في ضوء الصراع المتزايد بين الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين.

وقال بوريل، إنه يتعين على المجتمع الدولي أن يعمل بجدية أكبر لجعل فلسطين دولة مستقلة.

ويزور بوريل الصين؛ حيث سيشارك في رئاسة الحوار الغستراتيجي الـ 12 بين دول الاتحاد الأوروبي والصين مع وزير الخارجية الصيني وانج يي.

وقال بوريل على موقع التواصل الاجتماعي إكس "تويتر" سابقا إنها،:"زيارة مهمة لبحث العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين والتحديات الإقليمية والعالمية الرئيسية مع السلطات الحكومية والعلماء وممثلي قطاع الأعمال".

يشار إلى أن الصين أصبحت عالقة وسط الصراع بين فلسطين والاحتلال الإسرائيلي، حيث ترى نفسها صديقة لكلا الجانبين.

وقال وانج يي إن الصين تعتقد أن القتال يجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن، وأنه يتعين على الأمم المتحدة الاضطلاع بدورها في حل الصراع.

وأضاف: "إن قضية فلسطين هي لب المشكلة في الشرق الأوسط، إنه جرح يعاد فتحه باستمرار هذه الأيام.

وتابع، أن المشكلة الأساسية هي أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة قد تأخر كثيرًا.