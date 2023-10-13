فوز الدكتور محمد عثمان بمقعد نقيب أطباء الفيوم بفارق 579 صوتًا

أعلنت اللجنة المشرفة علي انتخابات نقابة الأطباء بمحافظة الفيوم برئاسة المستشار ضياء طايع فوز الدكتور محمد عثمان بمقعد نقيب أطباء الفيوم، بفارق بلغ نحو 579 صوتًا عن منافسه الدكتور خالد الخشاب، وذلك بعدما انتهت اللجنة

وبلغ عدد من أدلوا بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بمحافظة الفيوم اليوم 112 صوتًا من إجمالي 3000 طبيبًا وطبيبة ممن لهم حق التصويت.

وبلغ عدد الأصوات الصحيحة ١١٠٣ صوتًا منهم 517 صوتًا في اللجنة الأولى، و586 صوتًا في اللجنة الثانية، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 9 أصوات منها 5 أصوات في اللجنة الأولى و4 في اللجنة الثانية.

وحصد الدكتور محمد عثمان على 841 صوتًا منها 399 صوتًا في اللجنة الأولى، و442 صوتًا في اللجنة الثانية، فيما حصد منافسه الدكتور خالد الخشاب عميد كلية الطب السابق على 262 صوتًا منها 118 صوتًا في اللجنة الأولى، و144 صوتًا في اللجنة الثانية.

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