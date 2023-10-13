"طارق كاسح" نقيبا لأطباء مطروح "بالتزكية"

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء بمحافظة مطروح، برئاسة المستشار عاكف عبد الحميد الشاوربي، مساء اليوم الجمعة، فوز المرشح على منصب النقيب الدكتور طارق محمد كاسح بالتزكية لعدم وجود مرشحين آخرين.

كما أعلن رئيس اللجنة، فوز كل من الدكتور شريف كامل الشناوى، والدكتور محمد إبراهيم طالب، لمقعدين تحت السن، وفازا أيضا بالتزكية.

أجريت الانتخابات بين ثلاثة مرشحين لعضوية النقابة فوق السن، وهم: الدكتور سليمان صالح دومه، والدكتور صبرى شعبان عصفور، والدكتور ياسر همام بركات، وفاز كل من الدكتور صبرى شعبان عصفور وحصل على 54 صوتا، والدكتور ياسر همام بركات وحصل على 51 صوتا، وكانت عدد الأصوات الصحيحة 68 صوتا، والأصوات الباطله ثلاثة أصوات، وبلغ عدد الأطباء الذين اشتركوا فى التصويت 71 طبيبا.

"كاسح" نقيبا لأطباء مطروح "بالتزكية"

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