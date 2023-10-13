أعلنت اللجنة المشرفة علي انتخابات التجديد النصفي لانتخابات نقابة أطباء المنيا، فوز الدكتور طارق خالد فتح الباب، بمقعد نقيب أطباء المنيا، حصلت على ٩٧٢ صوتا، بينما حصلت منافسة الدكتورة نادية فاروق محمد الأمين، علي ٢٢٥ صوتا .

وفاز على مقعد العضوية تحت السن كلا من، ياسر الحسيني فتحي، حصل علي ١١٩٥ ، وعبد الرحمن محمد فاروق ، حصل علي ٧٩٠ صوتا ، فيما حصل منافسيهم الدكتور احمد جمال سليمان عبد الوهاب، علي ١٩٥ صوتا

وكانت النقابات الفرعية بالمحافظات، مساء اليوم الجمعة، قد انتهت من عمليات فرز الأصوات في الخامسة مساءًا، والتى شهدت إقبالًا كبيرًا خاصة بعد صلاة الجمعة، فيما شهدت الانتخابات تنافسًا شديدًا بين المرشحين .