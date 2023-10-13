الخارجية الروسية: موسكو تعارض احتلال إسرائيل لقطاع غزة

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن موسكو تعارض احتلال إسرائيل لقطاع غزة في حال شنت إسرائيل عملية برية في القطاع.

وقال المسئول الروسي حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة "نحن ضد الاحتلال. هناك قرار لمجلس الأمن الدولي ينص من حيث المبدأ على أن أساس السلام والأمن هو الأرض مقابل السلام. والتطبيع مقابل انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن حصار غزة غير مقبول.

وقال إن الدعوات التي نسمعها بما في ذلك في الولايات المتحدة بفرض حصار على غزة يعيد إلى الأذهان حصار لينينغراد القرن الماضي.

وفي الوقت الذي يشن فيه الجيش الإسرائيلي قصفا بالطائرات منذ نحو اسبوع على البنى التحتية في قطاع غزة، تفرض فيه إسرائيل حصارا على القطاع وتحرم السكان المدنيين من كافة المواد الحياتية الضرورية، وتهدد إسرائيل باجتياح القطاع بريا.

دخلت الحرب على غزة يومها السابع عقب عملية "طوفان الأقصى" التي شنها مقاتلو حركة "حماس" يوم السبت الماضي، مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على الأهداف المدنية داخل القطاع.

ووفقا لآخر تحديث من الصحة الفلسطينية بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 1799 قتيلا و6388 جريحا في غزة و44 قتيلا و700 جريحا في الضفة.