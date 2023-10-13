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السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

النقل السورية: عودة مطار حلب الدولي إلى الخدمة غدا

مطار حلب الدولي
مطار حلب الدولي
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أعلنت وزارة النقل السورية، عودة مطار حلب الدولي إلى الخدمة اعتبارًا من صباح غد السبت بعد أن تم إصلاح أضرار العدوان الإسرائيلي عليه.

وقالت الوزارة في بيان اذاعته وكالة الانباء السورية "سانا" - " أنه اعتبارًا من الساعة الثامنة صباح غدٍ السبت سيتم استئناف حركة النقل الجوي عبر مطار حلب الدولي، وذلك بعد أن أنجزت المؤسسة العامة السورية للطيران المدني والشركات الإنشائية المختصة عمليات إصلاح الأضرار التي لحقت به جراء العدوان الإسرائيلي عليه ".

وأضافت الوزارة أنه " يمكن لجميع شركات الطيران إعادة برمجة رحلاتها عبر مطار حلب الدولي، إضافة لاستمرار مطار اللاذقية أيضًا، ليكونا مطارين بديلين في الوقت الحالي عن مطار دمشق الدولي الذي تستمر فيه عمليات الإصلاح والترميم للأضرار التي خلفها العدوان الإسرائيلي".

وكانت إسرائيل قد نفذت أمس الخميس عدوانًا بالصواريخ على مطاري دمشق وحلب الدوليين، ما أدى إلى خروجهما من الخدمة.

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