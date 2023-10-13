الدعفيس ورأفت وبوري يحصدون جائزة كتارا للروايات غير المنشورة

أعلنت منذ قليل.. المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" في قطر عن الفائزون في فئة الروايات غير المنشورة وهم الروائي السوري محمد تركي الدعفيس عن روايته "مدينة يسكنها الجنون"، والروائي المصري رامي رأفت عن روايته "كومالا ابن النار.. ورحلته في ممالك الجبارين"، والروائي الجزائري مصطفى بوري عن روايته "الروفات الأخيرة"





ضمت القائمة الطويلة للروايات المنشورة ثمانية عشرة رواية مصرية، هي: رواية "أنت تشرق أنت تضىء" لرشا عدلي، "الجمعية السرية للمواطنين" لأشرف العشماوى، ورواية "بحر ميمون" للروائية الزهراء محمد سعيد، ورواية "توانا" لألفت عبد الكريم، ورواية "العّسال: سيرة العشق والتيه" لحارس كامل يوسف، ورواية "الشرفة" لسوزان كمال، ورواية "ابن حرام" لعلاء عمر، ورواية "ممر بهلر" لعلاء فرغي، ورواية "رسل الأقدار" لعمر سليمان القشوطي، ورواية "دكاكين تغلق أبوابها" لكمال رحيم، رواية "معزوفة الإله" لمحمد صاوي، ورواية "آيات عاشق" لمحمد موافي، ورواية "الليالي العمياء" لمصطفى سليم، ورواية "جزيرة الخ الخ" لمينا عادل جيد، ورواية "خدعة الفلامنجو" لنهلة كرم، ورواية "الوّراق أبو حيان التوحيدي" لهشام عيد، ورواية "بعد 1897 صاحب المدينة" لوجدي الكومي، ورواية "الأستاذ" لوداد معروف.





تجدر الإشارة إلى أن عدد المشاركات في جائزة كتارا للرواية العربية في دورتها التاسعة للعام 2023، بلغ 1491 مشاركة، وبلغ عدد الروايات غير المنشورة المشاركة في هذه الدورة نحو 833 رواية، فيما بلغ عدد الروايات المنشورة 393 رواية، نشرت في عام 2022، و191 مشاركة في فئة روايات الفتيان غير المنشورة، و68 مشاركة في فئة الدراسات غير المنشورة، إضافة إلى 6 روايات قطرية منشورة في الفئة الخامسة للجائزة.