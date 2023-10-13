رئيس النواب الأردني: لا مزايدة على موقفنا في دعم الأشقاء الفلسطينيين

قال رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، "لا أحد يستطيع المزاودة على الموقف الأردني الداعم للأشقاء الفلسطينيين"، وإن القضية الفلسطينية تظل حاضرة على أجندة الملك عبد الله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله.

وأضاف رئيس الوزراء الأردني في تصريح إعلامي اليوم الجمعة أن هناك أولويات لمجلس النواب في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن خطبة العرش ستكون بوصلة يهتدي بها المجلس في المرحلة المقبلة.

وكشف أن المجلس سيركز في دورته الأخيرة على تمكين الأحزاب والمرأة والشباب، مؤكدا أن المجلس لم يتوان في فتح قضايا الفساد والتعدي على المال العام، وأشار إلى أن المجلس أمام استحقاقات مهمة تضمنها خطاب العرش ويتوجب على السلطات كافة التقاطها والعمل بروح من التشاركية والتعاون.