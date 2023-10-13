دبلوماسي روسي: أزمة الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية على جدول أعمال زيارة عباس لموسكو

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، اليوم الجمعة أن أزمة الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية ستكون محور الاهتمام خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى موسكو.

وقال الدبلوماسي الروسي -في تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية- "لقد اتفقنا على أن يأتي عباس في زيارة. وستكون أزمة الشرق الأوسط والمشكلة الفلسطينية على جدول أعمال زيارته إلى موسكو".

وأضاف "بالنسبة لنا وللمجتمع الدولي بأكمله وللشعب الفلسطيني فهو رئيس الدولة الفلسطينية ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية".

يُذكر أن مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف صرح في وقت سابق بأن زيارة الرئيس عباس إلى روسيا تم الاتفاق عليها وستتم "في المستقبل القريب".