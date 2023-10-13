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الجمعة 13 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير خارجية الإمارات وممثل الاتحاد الأوروبي يبحثان الأوضاع في المنطقة

وزير خارجية الإمارات
وزير خارجية الإمارات وممثل الاتحاد الأوروبي
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بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، خلال اتصال هاتفي، مع الممثل  للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، تطورات الأوضاع بين غزة وإسرائيل، وجهود خفض التصعيد في المنطقة وحماية المدنيين.

يذكر أن الجانبين ناقشا تداعيات الأزمة الراهنة لاسيما على الصعيد الإنساني، وبحثا سبل دعم مسار التهدئة وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل التوتر وعدم الاستقرار.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي، أن التطرف والكراهية وتصاعد العنف يهدد مستقبل استقرار المنطقة وآمال وتطلعات شعوبها في التنمية والأمن المستدام، مشيرا إلى أهمية الدفع بمواقف دولية موحدة إزاء الوضع الراهن والتركيز على خفض التصعيد وحماية أرواح المدنيين.

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