استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، استشهاد الشاب قاسم حكم عارف قاسم هجرس (23 عاما)، من مخيم طولكرم، بعد إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب المدينة، ما يرفع عدد شهداء المحافظة اليوم إلى 4، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطيني «وفا».

وكانت مواجهات عنيفة اندلعت بعد صلاة الجمعة في محيط مصانع جيشوري الكيماوية الإسرائيلية غرب مدينة طولكرم، عقب مسيرة شعبية تنديدا بالعدوان الغاشم على قطاع غزة ونصرة لشعبنا، أطلق خلالها الاحتلال الأعيرة النارية بكثافة باتجاه الشبان، ما أدى الى استشهاد 4 منهم، وإصابة ما يزيد عن 15 تم نقلهم الى مستشفيي الشهيد ثابت ثابت الحكومي والإسراء التخصصي، وصفت إصابتهم ما بين الخطيرة والمتوسطة.

والشهداء هم: سامح خالد عودة أبو طبيخ (25 عاما) من باقة الحطب شمال قلقيلية، وبكر حسن عودة جمعين (38 عاما) من ضاحية اكتابا شرق طولكرم، وإسلام بلال حسان ابو زنط (24 عاما) من طولكرم، إضافة إلى الشاب قاسم حكم عارف قاسم هجرس (23 عاما).

وفي الوقت ذاته، أعلنت وزارة الصحة أن الطواقم الطبية نحجت في إنعاش قلب طفل (15 عاما) أصيب بحالة حرجة برصاص الاحتلال الحي في الشريان الرئيسي في الفخذ وكان قلبه متوقفا لنحو نصف ساعة، وكان قد أُعلن عن استشهاده، حيث اصيب في المواجهات التي اندلعت في محيط جدار الفصل العنصري غرب بلدة زيتا شمال طولكرم.

وأعلنت فصائل العمل الوطني في طولكرم الاضراب الشامل لكافة مناحي الحياة غدا السبت، حدادا على أرواح الشهداء وتنديدا بالجرائم والمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق شعبنا.