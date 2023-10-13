ads
الجمعة 13 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ميقاتي: الاستهداف الإسرائيلي للصحفيين بالجنوب اللبناني وصمة عار

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين مباشرة في عدوانه المستمر على الأراضي اللبنانية وصمة عار جديدة تضاف إلى سجله الأسود في القتل والعدوان.

ودعا ميقاتي بالرحمة لفقيد الإعلام عصام عبدالله الذي وافته المنية اليوم عقب قصف اسرائيلي لتجمع للصحفيين في منطقة علما الشعب بالقطاع الغربي جنوبي لبنان، معبرًا عن أمله بالشفاء العاجل للجرحى الصحفيين والمصورين الذين تم استهدافهم اليوم بالقصف الإسرائيلي المباشر خلال تغطيتهم وقائع العدوان الاسرائيلي على الجنوب.

 

ads
العدوان الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي الأراضي اللبنانية القصف الاسرائيلي نجيب ميقاتي
ads