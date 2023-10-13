ميقاتي: الاستهداف الإسرائيلي للصحفيين بالجنوب اللبناني وصمة عار

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين مباشرة في عدوانه المستمر على الأراضي اللبنانية وصمة عار جديدة تضاف إلى سجله الأسود في القتل والعدوان.

ودعا ميقاتي بالرحمة لفقيد الإعلام عصام عبدالله الذي وافته المنية اليوم عقب قصف اسرائيلي لتجمع للصحفيين في منطقة علما الشعب بالقطاع الغربي جنوبي لبنان، معبرًا عن أمله بالشفاء العاجل للجرحى الصحفيين والمصورين الذين تم استهدافهم اليوم بالقصف الإسرائيلي المباشر خلال تغطيتهم وقائع العدوان الاسرائيلي على الجنوب.