اقرأ غدا في "البوابة".. الاحتلال يضرب غزة بالقنابل الفسفورية

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ السبت 14 أكتوبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الاحتلال يضرب غزة بالقنابل الفسفورية

هيومن رايتس: تل أبيب تحرق الناس.. وتضرم النار فى المبانى

6000 قنبلة أسقطتها إسرائيل على غزة خلال أسبوع

مخاوف من نكبة جديدة.. إسرائيل تدعو أهالى غزة للرحيل عن شمال القطاع والتوجه جنوبا

حماس تدعو السكان إلى البقاء وتصف دعاية الاحتلال بـ«الكاذبة»

الصحة العالمية: إخلاء غزة مستحيل بالنسبة للمرضى الضعفاء

إسرائيل تعلن استعادة السيطرة جزئيا على حدودها مع غزة.. ومقتل 1200 من جنودها

بلينكن في المنطقة لدعم الاحتلال والضغط على حماس.. ويعتزم القيام بجولة في عدة دول

أبوالغيط لـ «جوتيريش»: التهجير القسري للسكان جريمة.. ويجب محاسبة إسرائيل

منظمة الصحة العالمية: مستشفيات غزة على حافة الانهيار

بوتين: تفاقم الوضع في الشرق الأوسط مأساة.. ويجب البحث عن حل سلمى