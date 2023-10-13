مخاوف من نكبة جديدة.. إسرائيل تدعو أهالى غزة للرحيل عن شمال القطاع والتوجه جنوبا.. وحماس تشدد على البقاء وتصف دعاية الاحتلال بـ"الكاذبة"

الصحة العالمية: إخلاء غزة مستحيل بالنسبة للمرضى الضعفاء

إسرائيل تعلن استعادة السيطرة جزئيا على حدودها مع غزة.. ومقتل 1200 من جنودها

بلينكن في المنطقة لدعم الاحتلال والضغط على حماس.. ويعتزم القيام بجولة في عدة دول

دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي أهالي غزة لإخلاء منازلهم الواقعة شمالا حفاظا على سلامتهم وحمايتهم، والتحرك نحو المنطقة الواقعة جنوب وادي غزة، وهو مجرى مائي يقع جنوب المدينة.

وحذر جيش الاحتلال أيضًا سكان غزة من الاقتراب من السياج مع إسرائيل. وقال إن السكان لن يتمكنوا من العودة إلا بعد الإعلان عن السماح بذلك.

ومن جانبها، دعت حركة حماس سكان شمال القطاع إلى "البقاء في منازلهم" و"الوقوف بحزم في مواجهة الحرب النفسية المثيرة للاشمئزاز التي تشنها الدولة اليهودية".

وقال سلامة معروف، رئيس المكتب الصحفي لحركة حماس، إن الإعلان الإسرائيلي هو "دعاية كاذبة" تهدف إلى "زرع البلبلة" بين سكان غزة والإضرار "بالتماسك الداخلي". وحث سكان غزة على ألا يكونوا لعبة في أيدي الإسرائيليين.

ومن جانبها أعلنت إسرائيل أنها استعادت السيطرة جزئيا على حدودها مع قطاع غزة، وحصيلة الحرب مستمرة في الارتفاع، وبلغت أكثر من ١٢٠٠ قتيل، وفي الجانب الفلسطيني، توفي أكثر من ١٤١٧ شخصا، بحسب السلطات المحلية، وتشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من ٤٢٣ ألف شخص شردوا بسبب الغارات على قطاع غزة.

وبدورها، حذرت الأمم المتحدة من أنها "تدعو بقوة إلى إلغاء هذا الأمر لمنع ما هو بالفعل مأساة من التحول إلى وضع كارثي".

وقالت منظمة الصحة العالمية إن أمر الإخلاء مستحيل ويتعارض مع القانون الإنسانى، خاصةً للمرضى والنساء الحوامل والأطفال.

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الجمعة، نقل مركز عملياتها وموظفيها إلى جنوب قطاع غزة، في أعقاب أمر إخلاء للجيش الإسرائيلي أدانته الأمم المتحدة. وكتبت الوكالة على حسابها X (تويتر سابقا): "نقلت الأونروا مركز عملياتها وموظفيها الدوليين إلى الجنوب، من أجل مواصلة عملياتها الإنسانية ودعم موظفيها واللاجئين الفلسطينيين في غزة".

من جانبه، بدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جولة في العالم العربي الجمعة بهدف الضغط على حركة حماس، في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لهجوم محتمل على قطاع غزة ردا على هجوم الحركة الإسلامية.

وسيلتقي رئيس الدبلوماسية الأمريكية في عمان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وسيسافر بعد ذلك إلى قطر والسعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة.