وزير الخارجية الإماراتي ونظيرته الإندونيسية يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات، خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة، مع ريتنو مارسودي وزيرة خارجية إندونيسيا، مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل حماية المدنيين وتوفير ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية لهم.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن محادثات الجانبين تطرقت إلى جهود المجتمع الدولي من أجل إنهاء التطرف والعنف والتوتر المتصاعد الذي تشهده المنطقة.

وأشار وزير الخارجية الإماراتي، خلال الاتصال الهاتفي، إلى أهمية تنسيق وتضافر المساعي الإقليمية والدولية من أجل حماية المدنيين.