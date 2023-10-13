الاحتلال يضرب غزة بالقنابل الفسفورية.. هيومن رايتس: تل أبيب تحرق الناس.. وتضرم النار في المباني

الجمعة 13/أكتوبر/2023 - 09:15 م

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية المعنية، بحقوق الإنسان، إن مقاطع فيديو التقطت يومي الثلاثاء والأربعاء في لبنان وغزة، تظهر استخدام الجيش الإسرائيلي لقنابل الفسفور الأبيض.

وأوضحت المنظمة أن "الفسفور الأبيض له تأثير حارق كبير يمكن أن يحرق الناس بشكل خطير ويضرم النار في المباني والحقول وغيرها من الأعيان المدنية القريبة".

وتابعت المنظمة، أن مقاطع الفيديو تظهر هجومًا على ميناء مدينة غزة وقصفين على المناطق الريفية على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وأضافت هيومن رايتس ووتش أن "استخدام الفسفور الأبيض في غزة، إحدى أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في العالم، يزيد من المخاطر التي يتعرض لها المدنيون وينتهك الحظر الذي يفرضه القانون الإنساني الدولي على تعريض المدنيين لمخاطر غير ضرورية".

تقول لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "كلما استخدم الفسفور الأبيض في مناطق مدنية مزدحمة، فإنه يشكل خطرا كبيرا يتمثل في حروق مؤلمّة ومعاناة مدى الحياة".

وفي أغسطس ٢٠٠٩، كجزء من تحقيق الأمم المتحدة في الهجوم الإسرائيلي على حماس في قطاع غزة في الفترة من ٢٧ ديسمبر ٢٠٠٨ إلى ١٨ يناير ٢٠٠٩، اعترفت إسرائيل للمرة الأولى بأن جيشها "لجأ" إلى ذخائر تحتوي على الفسفور الأبيض. لكنه نفى انتهاك القانون الدولي، وتأكد من عدم استخدام مثل هذه الأسلحة داخل المناطق السكنية.

عام ٢٠١٣، تذكر منظمة هيومن رايتس ووتش أنه "ردًا على التماس مقدم إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية بشأن استخدام الفسفور الأبيض في غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه لن يستخدم بعد الآن الفسفور الأبيض في المناطق المأهولة بالسكان، إلا في حالتين محددتين: لم تكشف إلا للقضاة.