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الجمعة 13 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الأمم المتحدة تحذر من عواقب التغير المناخي على الزراعة

الفاو
الفاو
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أعرب تقرير نشرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة في روما عن مخاوف بشأن إحداث التغير المناخي آثارا شديدة في مجال الأمن الزراعي والغذائي.

ويكشف التقرير عن عدد من الكوارث، مثل الفيضانات العارمة والعواصف العاتية والجفاف الشديد، التي زادت جميعا بصورة ملحوظة على مستوى العالم في العقود القليلة الماضية، من حوالي 100 سنويا في سبعينيات القرن الماضي إلى نحو 400.

وذكر البيان: "إن ما تقدر قيمته بـ 8ر3 تريليون دولار من المحاصيل وإنتاج الماشية، خلال الثلاثين عاما الماضية، تم فقدانه بسبب الأحداث الكارثية، بما يوازي فقدان ما متوسطه 123 مليار دولار سنويا أو 5 % من الناتج الزراعي العالمي الإجمالي".

وتأثرت بهذا الدول ذات مستويات الدخل المنخفضة ومستويات الدخل المنخفضة إلى المتوسطة بصفة خاصة.

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