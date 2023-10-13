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الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العاهل الأردني لرئيس وزراء هولندا: نحذر من محاولة تهجير الفلسطينيين وتفاقم الأزمة الإنسانية

العاهل الأردني الملك
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني
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بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة، سبل توحيد الجهود الدولية من أجل العمل على وقف تدهور الأوضاع في قطاع غزة.

وتم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لوقف التصعيد والحرب على غزة، وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الطبية والإغاثية إلى هناك، عبر فتح ممرات إنسانية عاجلة.

وحذر الملك عبدالله الثاني، طبقا لبيان الديوان الملكي الأردني، من أية محاولة لتهجير الفلسطينيين، وتفاقم الأزمة الإنسانية وزيادة أعمال العنف وامتدادها. 

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العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اتصال غزة وقف تدهور الأوضاع الحرب تهجير الفلسطينيين
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