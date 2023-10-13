العاهل الأردني لرئيس وزراء هولندا: نحذر من محاولة تهجير الفلسطينيين وتفاقم الأزمة الإنسانية

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة، سبل توحيد الجهود الدولية من أجل العمل على وقف تدهور الأوضاع في قطاع غزة.

وتم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لوقف التصعيد والحرب على غزة، وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الطبية والإغاثية إلى هناك، عبر فتح ممرات إنسانية عاجلة.

وحذر الملك عبدالله الثاني، طبقا لبيان الديوان الملكي الأردني، من أية محاولة لتهجير الفلسطينيين، وتفاقم الأزمة الإنسانية وزيادة أعمال العنف وامتدادها.