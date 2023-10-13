بوتين: حصار غزة أمر غير مقبول ومن حق الفلسطينيين إنشاء دولتهم

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن حصار غزة غير مقبول، مؤكدا حق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته التي وعدوه بها منذ زمن وعلى مستوى الأمم المتحدة.

وأضاف الرئيس الروسي “تجمعنا علاقات جيدة للغاية مع العالم العربي، منذ منذ عشرات السنين، وبالطبع، مع فلسطين، التي تلقت وعودا منذ زمن بإنشاء دولة فلسطينية وعاصمتها في القدس الشرقية”.

وتابع أن قرارات إنشاء دولة فلسطينية تم اتخاذها على مستوى الأمم المتحدة، ومن حق الفلسطينيين التعويل على تنفيذ هذه الوعود، منوها بأن إسرائيل اصطدمت بهجوم غير مسبوق، ليس فقط في الحجم ولكن أيضا في طبيعة التنفيذ، وفي الوقت نفسه ترد إسرائيل على نطاق واسع، وأيضا بأسلوب قاس للغاية.

كان الرئيس الروسي قد صرح في وقت سابق من اليوم بأن تفاقم الوضع في الشرق الأوسط مأساة واسعة النطاق، ونتيجة مباشرة للسياسات الأمريكية الفاشلة في المنطقة، وقال “علينا البحث عن حل سلمي نظرا لأنه في الوضع الراهن لم تعد هناك بدائل أخرى”، مشيرا إلى أن الإصابات في صفوف المدنيين هي أمر غير مقبول بالمطلق.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (كرملين) دميتري بيسكوف، أنه لا توجد معلومات دقيقة حتى الآن عن الرهائن الروس في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرا إلى أن السفارة الروسية لدى إسرائيل تعمل على التحقق من هذا الموضوع.

وقال بيسكوف -في تصريح صحفي اليوم الجمعة- “لا توجد معلومات دقيقة حول هذا الموضوع لدينا، فالإسرائيليون والفلسطينيون لا يعرفون بالضبط العدد وأين هم يتواجدون”. وأضاف:” لابد أن نفهم أنه خلال العمليات القتالية النشطة لا يمكن للمرء أن يتوقع أي معلومات مؤكدة”.

وأكد أن السفارة الروسية لدى إسرائيل تعمل في المكان وترسل التقارير لوزارة الخارجية، ووزارة الخارجية ترفع تقاريرها إلى الكرملين.