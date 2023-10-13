حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تعقد ثاني لقاءاتها مع وفد الكيانات الشبابية

إيماناً بدور الشباب وقدراتهم.. عقدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، اللقاء الثاني مع وفد الكيانات الشبابية، لعرض الرؤى والأفكار ومقترحاتهم.

كان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والمستشار القانوني للحملة، حيث رحب في بداية اللقاء بزيارتهم لمقر الحملة، مثمناً دور الكيانات الشبابية في توعية المواطنين خاصة فئة الشباب بإنجازات الدولة خلال السنوات التسع الماضية، وكذلك توعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية وممارسة حقهم الدستوري في ضوء القانون والدستور، مؤكداً أن الشباب هم الأمل في المستقبل.

وأعرب وفد الكيانات الشبابية عن سعادته بزيارة مقر الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي، مؤكدين استعدادهم الكامل لفتح مقرات كياناتهم في جميع المحافظات للحملة من أجل عمل ندوات ومؤتمرات مكثفة تهدف بتوعية المواطنين وخاصة الشباب بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة وممارسة حقوقهم الدستورية،

وقالوا إنه بالفعل تم تنظيم عدد من الندوات لتسليط الضوء على إنجازات الدولة المصرية، وكذلك تنفيذ عدد من المشاريع التوعوية التي تهدف لتأهيل الشباب ورفع الوعي لديهم، كما يسعون لإطلاق مبادرة بمشاركة شبابية لعرض رؤية مصر ٢٠٣٠.