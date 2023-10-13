مفتي الجمهورية: الفتوى لابد أن تحقق استقرار المجتمع

قال الدكتور شوقي علام، مفتى الديار المصرية، إن الفتوى تحافظ على المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية، لافتا إلى أن الفتوى اذا لم تكن محققة لاستقرار اجتماعي وفكري وتحقق المصلحة، فلابد فى إعادة النظر فيها.



وتابع مفتي الديار المصرية، خلال حلقة برنامج "للفتوى حكاية"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الجمعة: "مقصود الشارع سبحانه وتعالى، هو تحقيق خمس كليات ضرورية، وهى حفظ الدين والمال والعرض والنفس، والعقل، وبالتالى هناك أمور لابد أن نحافظ عليها، وهم الكليات الخمس، ولن يتحققوا إلا فى وجود مجتمع ووطن وإنسان مستقر".

وأوضح أن دار الفتوى تحرص كل الحرص على أن تكون الفتاوى تحافظ على استقرار المجتمع، لافتا إلى أنه تم إنشاء مرصد للاستشراف المستقبلي للفتوى، لأن الفقه له آفاق واسعة يبحث فى الماضى والمستقبل.



