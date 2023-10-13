استعداداً للمصرى.. طلائع الجيش يطمئن على نجومه بهدفين فى التعاون الليبى

اطمأن عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش لكرة القدم على لاعبيه من خلال المباراة الودية التى خاضها الفريق بإستاد جهاز الرياضة العسكرى مع فريق التعاون الليبى الذى يعسكر بالقاهرة ، وانتهت بفوز الطلائع بهدفين نظيفين سجلهما نجم الفريق محمد حمدى زكى ، وذلك فى إطار استعدادات الطلائع للقاء فريق المصرى البورسعيدى الجمعة القادم فى الأسبوع الرابع للدورى العام .

وقد جاء اللقاء جيداً ، استغله عبد الحميد بسيونى المباراة فى تجربة جميع لاعبية عدا المصابين ، من أجل الوقوف على مستواهم ، وتحهيزهم جيداً فنياً وبدنيا ، قبل العودة لمباريات الدورى بلقاء المصرى.

وسيبدأ بسيونى من الأحد القادم رحلة استكشاف فريق المصرى قبل مواجهته بالجولة المقبلة من خلال مشاهدة تسجيل لمبارياته التى خاضها فى الدورى حتى الآن للوقوف على مستوى وطريقة لعب الفريق البورسعيدى من أجل إستعادة الانتصارات .

من جانبه منح عبد الحميد بسيونى اللاعبين راحة قصيرة اليوم 24 ساعة عقب وديه التعاون الليبى ، على أن يعود الفريق للتدريبات الجماعية الأحد القادم بملعبه بجهاز الرياضة العسكرى .