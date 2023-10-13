نيللى كريم تدعم الشعب الفلسطينى بنشر صورة

نشرت الفنانة نيللى كريم على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة لدولة فلسطين لتدعم بها الشعب الفلسطينى من انتهاكات الكيان الإسرائيلي المحتل، خلال الأيام القليلة الماضية.

وإكتفت نيللى بالتعليق على الصورة بكلمة فلسطين مع قلب أبيض، وانهالت تعليقات المتابعين دعماً للشعب الفلسطيني ضد الكيان المحتل وما يقوم به من أفعال ضد الإنسانية.

جاء ذلك بعد عدوان الكيان الإسرائيلي المحتل على الجانب الفلسطينى، وما يقوم به الإحتلال من جرائم حرب وقتل فى المدنيين الفلسطينيين، خلال الأيام القليلة الماضية وحتى الوقت الحالى.