ads
الجمعة 13 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إخلاء مستشفى الدرة للأطفال شرقي غزة بعد قصفها بقنابل الفسفور الأبيض

مستشفى الدرة للأطفال
مستشفى الدرة للأطفال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، عن تعرض مستشفى الدرة للأطفال الواقعة شرق غزة للقصف بقنابل الفسفور الأبيض من قبل الإحتلال.

وأكدت القاهرة الإخبارية، أن وزارة الصحة الفلسطينية، أخلت مستشفى الدرة للأطفال شرق غزة بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي له بقنابل الفسفور الأبيض.

‎وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، منذ قليل، ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى جراء عدوان الاحتلال في قطاع غزة إلى 1799 شهيدًا و6388 جريحًا.

كما أكدت "يونيسيف - منظمة الأمم المتحدة للطفولة"، في وقت سابق، أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة أسفر عن استشهاد 447 طفلًا فلسطينيًا جراء العدوان المستمر

ads
استهداف الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي الصحة الفلسطينية
ads