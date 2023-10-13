إقبال كبير على حملة التبرع بالدم للإخوة الفلسطينيين بالإسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية اليوم تمركز سيارات التبرع بالدم، من اجل تقديم المساعدات لاخوتنا الفلسطنين، حيث تمركزت السيارات في منطقتي القائد إبراهيم بمحطة الرمل، وساحة مسجد أبو العباس بمنطقة بحري، عقب صلاة الجمعة، وتجمع أهالي مدينة الاسكندرية وشبابها الحريصين علي تقديم المساعدات والدعم للشعب الفلسطنيني،.

وقالت ميرفت أحمد أحد منظمي حملة التبرع بالدم، في تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز"، أنه تم الإعلان عن الحملة منذ أمس، علي الصفحات الخاصة علي مواقع التواصل الاجتماعي، وإن الحملة تضم منطقتين بالإسكندرية القائد إبراهيم وأبو العباس، من خلال التعاون مع الاتحاد الوطني للعمل الاهلي التنموي، وذلك تحت شعار "دمنا واحد".

وأضافت أن الحملة شهدت منذ الصباح إقبالا كبيرا من قبل أهالي الاسكندرية، وهو الامر الذي اعتادت عليه من قبل الشعب المصري في دعمهم المستمر للقضية الفلسطينية،

واكدت علي استمرار الحملة حتي تمام الساعة 5 مساء، مشيرة الي انها سوف تستمر بعد ذلك في حالة استمرار التوافد الي الحملة.

وأوضحت ان الحملة تعمل من خلال حصول المتبرع علي استمارة، ويتم ملئ البيانات، ثم الدخول بالترتيب، وعمل فحص الدم أولآ للتاكد من صحة المتبرع، ويتم توزيع العصائر والمياه.

واثناء الحملة لوحظ وجود طلاب من جنسيات مختلفة ومنهم طلاب من سوريا ودول الخليج، بجانب تواجد طلاب فلسطنين من اجل تقديم الدعم لأهاليهم في فلسطين، حيث أعرب الكثير منهم عن حزنهم الشديد لما يحدث في بلادهم.

وتفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حملة التبرع بالدم بنطاق منطقة المرسي ابو العباس وسط إقبال كبير من مواطني الإسكندرية، والتي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بالتنسيق مع وزارة الصحة وبنك الدم، في 13 محافظة على مستوى الجمهورية ضمن فعاليات الحملة الشعبية للتبرع بالدم لصالح اشقائنا في فلسطين، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والمهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك.