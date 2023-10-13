15 فيلمًا خلال نصف قرن لا تكفى.. لماذا فشلت السينما فى تقديم أعمال جيدة عن انتصارات أكتوبر؟.. ماجدة خير الله: لم تنل حظها من الاهتمام ونحتاج أفلاما لتوعية الأجيال الجديدة

ما زالت احتفالات نصر أكتوبر مستمرة خلال هذا الشهر وبعد مرور 50 عاما ًعلي ذكري الحرب المجيدة تتواصل الاحتفالات بالانتصارات ويردد المصريون أغاني النصر التي جسدت الحرب والتى لاتزال عالقة في ذاكرة أذهان الجميع حتى الآن.

ورغم ذلك لم تنل حرب أكتوبر حظها في السينما على مدار السنوات الماضية .

ولذلك تساءلت البوابة نيوز عن كيفية تخليد السينما حرب أكتوبر للأجيال الجديدة التي لم تعش الحرب وما المطلوب تقديمه من صناع الفن للجيل الحالي فكانت الإجابة في السطور التالية:

طارق الشناوي لـ البوابة نيوز: السينما لم تقدم فيلمًا نتباهى به عن حرب أكتوبر

قال الناقد طارق الشناوي أن السينما المصرية على مدار 50 عامًا لم تقدم فيلمًا عن حرب أكتوبر نستطيع أن نتباهى به .

وأضاف الشناوي في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز: عندما تم تقديم فيلم "الممر" خلال السنوات الماضية تم تناول الهزيمة وليس الانتصار وأتمنى تقديم ممر 2 لافتًا الى انه بالنسبة له ليس من الطموح تقديم فيلمًا عربيًا ولكن أتمنى تقديم عملًا أجنبي وأروبي بل عالميًا يخاطب العالم أجمع وأوضح لن هناك رسائل كاذبة قامت بتصديرها إسرائيل على مدار سنوات طويلة قبل اندلاع الحرب وبعدها وقامت بتقديم أفلام كاذبة حول ذلك وشدد على ضرورة تقديم فيلم له إطلالة عالمية بمناسبة اليوبيل الذهبي لذكرى أكتوبر واحتفالات النصر المستمرة .

ماجدة خير الله لـ البوابة نيوز:حرب أكتوبر لم تنل حظها في السينما المصرية

قالت الناقدة ماجدة خير الله أن الأفلام التي قدمت عن حرب أكتوبر 1973 علي مدار خمسون عامًا لم تقدم بالشكل المطلوب وينقصها الكثير

وأضافت خير الله في تصريحات خاصة ل البوابة نيوز: تلك الأفلام كان تنتج على عجل لكي تواكب الحدث أنذاك لافتة إلى أن هناك فرصة كبيرة كان ينبغي على القائمين على السينما والدراما استغلالها لتقديم أفلام أفضل لمواكبة الجيل الجديد الحالي الذي لا يعلم شىء عن الحرب ولم يعش تلك الحقبة الزمنية

وأكدت أن حرب أكتوبر لم تنل حظها من الاهتمام السينمائي فلابد من تقديم أفلام اكثر حداثة وصدقًا في الأفلام الموجودة حاليًا لا تكفي.

ماجدة موريس لـ البوابة نيوز: بطولات مقاتلى حرب أكتوبر في احتفالية السيسي لم أراها في السينما

قالت الناقدة ماجدة موريس السينما المصرية ينقصها أفلام وقصص كثيرة للغاية تعبر عن أهمية حرب أكتوبر

وأضافت موريس في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز: أن عدد الأفلام التي قدمت عن الحرب لا تزيد عن 15 فيلمًا وهذا عدد قليل للغاية أمام حدث هام هكذا

وأكدت بعد احتفالات الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا العام باليوبيل الذهبي في حفل انتصارات أكتوبر شاهدت بطولات وأحداث لمقاتلين لم أراها طوال السنوات الماضية في السينما ولم أسمع عنها سوي من الاحتفالية الأخيرة لانتصارات أكتوبر بعد مرور 50 عام

وتابعت موريس هناك أكثر من كاتب سيناريو كتبوا قصص عن المعارك العسكرية التي حدثت في الحرب ولكن لم يتم إنتاجها أو النظر لها حتى الآن بسبب التكلفة الإنتاجية الضخمة التي يحتاجها الفيلم

وطالبت صناع الفن بالنظر إلي حرب أكتوبر وذكرى الانتصار بعين الاهتمام من قبل كل الجهات المسئولة وضرورة وجود أعمال سينمائية لتوثيق تاريخنا وضرورة إظهار أبطالنا وتوثيق بطولات الجيش المصري العظيم مثل ما قدمت الشركة المتحدة مسلسل الأختيار وكان علي مستوي عالي فنقدم مثله عن حرب أكتوبر.