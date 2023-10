وزارة الشباب والرياضة تصدر تقريرها الأسبوعي عن أهم الأنشطة

أصدرت وزارة الشباب والرياضة تقريرها الاسبوعي والذي يتضمن أهم اجتماعات وزيارات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالإضافة إلى أهم انشطة وبرامج قطاعي الشباب والرياضة بوزارة الشباب والرياضة وبعض الفاعليات مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات والتي تم تنفيذها خلال الأسبوع من يوم ٧ لــ ١٢ أكتوبر 2023، ونستعرض أهمها في التقرير التالي:

** أهم اللقاءات والاجتماعات التي عقدها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة والهيئات التابعة:

• شهد الدكتور أشرف صبحي ووزير الشباب والرياضة اللبناني جورج كلاس، نهائيات البطولة الأفريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية والخرطوش، والتي تقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الادارية الجديدة.

• عقد الدكتور أشرف صبحي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعاً مع ممثلي الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (الوادا)، عقب حضورهم افتتاح فعاليات البطولة الافريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية والخرطوش بمدينه مصر للألعاب الاولمبية.

• شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، فعاليات إطلاق النسخة الرابعة من مشروع "سفينة النيل للشباب العربي"، بمشاركة 120 من شباب 13 دولة.

• شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، افتتاح أعمال الملتقي الدولي الثاني لكلية اللغة والإعلام بالقرية الذكية، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقرية الذكية.

• التقي الدكتور أشرف صبحي، منسقي المحافظات من مكتب العاملين بالشباب والرياضة بالدول العربية، وذلك بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

• شهد الدكتور أشرف صبحي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، لبحث التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة فيما يختص بإقامة أندية زراعة للشباب وعمل تدريبات زراعية لهم في عدد من مراكز الشباب على مستوي المحافظات.

• التقي الدكتور أشرف صبحي، الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة المدير الفني روي فيتوريا والجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة روجيرو ميكالي، بحضور رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، لبحث استعدادات الفترة المقبلة.

• استقبل الدكتور أشرف صبحي، لاعب المنتخب الوطني للجودو يسري سامي، بعد إحرازه برونزية عالمية في بطولة العالم للجودو شباب في البرتغال لوزن 60 كجم، ليحقق أول ميدالية لمصر في تاريخ بطولات العالم للجودو بعد غياب دام 17 عاماً.

• استقبل الدكتور أشرف صبحي، بعثة المنتخب الوطني للكرة الطائرة، بعد خوضها منافسات التصفيات العالمية لكرة الطائرة، والتأهل إلى أولمبياد باريس٢٠٢٤، ومتصدراً التصنيف القاري لأفريقيا.

• عقد الدكتور أشرف صبحي، اجتماعاً موسعاً مع اللجنة العليا لوحدة السياسات وتطوير الأعمال بالوزارة، للاستماع لمقترحاتهم ورؤيتهم لتطوير الأعمال ومناقشة عدداً من الملفات الهامة، وذلك بالمركز الأولمبي بالمعادي.

• عقد الدكتور أشرف صبحي، لقاءاً مع السيد ضياء يحيي، بهدف مناقشة سبل التعاون المشترك في مجالات الشباب والرياضة.

• التقي الدكتور أشرف صبحي، الدكتور حسام الدين مصطفي- رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، لبحث الاستعدادات لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

• شهد الدكتور أشرف صبحي، ختام الوفد الثاني لبرنامج التطوع الدولي، المنظم بالتعاون مع مؤسسة شباب المتوسط للتنمية، والذي يأتي ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة لتعزيز العمل التطوعي وتنمية مهارات الشباب، وجعل مصر قبلة للتطوع الدولي.

• التقي الدكتور أشرف صبحي، رئيس الاتحاد الدولي للجودو، لبحث سبل التعاون المشترك بين الدولة المصرية والاتحاد الدولي للجودو في العديد من المجالات.



ومع استمرار حصد أبطال المنتخبات القومية المصرية الميداليات في الألعاب الرياضية المختلفة وتربعهم على منصات التتويج، قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة والاشادة بالإنجازات التالية:

• هنأ الدكتور أشرف صبحي، النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بعد الفوز بلقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري لليد، ليتوج باللقب للمرة السادسة في تاريخه.

• هنأ الدكتور أشرف صبحي، المنتخب الوطني للكرة الطائرة، بمناسبة التأهل رسميًا إلى أولمبياد باريس٢٠٢٤.

• هنأ الدكتور أشرف صبحي، لاعبي المنتخب الوطني لرفع الأثقال الناشئين بعد الحصول على 4 ميداليات متنوعة ضمن منافسات بطولة كأس دول حوض البحر المتوسط في مالطا.

• هنأ الدكتور أشرف صبحي، منتخب مصر للكاراتيه التقليدي، بعد فوزه بلقب بطولة كأس العالم، متصدرًا الترتيب والمركز الأول، والمقامة في أوزباكستان. وتصدر منتخب مصر ترتيب البطولة برصيد 20 ميدالية متنوعة بواقع 8 ميداليات ذهبية و7 ميداليات فضية و5 ميداليات برونزية.

• كرم الدكتور أشرف صبحي، البطل المصري عبد اللطيف منيع لاعب المنتخب الوطني للمصارعة بعد تتويجه بالميدالية البرونزية ببطولة العالم للمصارعة للكبار، والتأهل لأولمبياد باريس 2024.

• كرم الدكتور أشرف صبحي، لاعبي المنتخب الوطني للرماية، وذلك بعد ضمان لاعبي المنتخب الوطني حجز أحد عشر مقعداً بدورة الالعاب الأولمبية باريس 2024.

• أشاد الدكتور أشرف صبحي، بالنتائج الغير مسبوقة للاعبي ولاعبات منتخباتنا الوطنية الذين تأهلوا لأولمبياد باريس٢٠٢٤، حيث أصبحت مصر تصبح أكثر دولة عربية وأفريقية يتأهل لاعبوها إلى الأولمبياد، حيث تأهل حتى الآن (63) رياضي من (٩) رياضات مختلفة.

• أناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير، محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية لاستقبال بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم للصم، بعد المشاركة في بطولة العالم بماليزيا والحصول على المركز الرابع.

• أناب الدكتور أشرف صبحي، مدير الإدارة العامة للحافز والتكريم والموهوبين الدكتور ماهر الغريب، لاستقبال منتخب مصر للكاراتيه التقليدي، بعد الفوز بلقب بطولة كأس العالم للكاراتيه التقليدي متصدرًا الترتيب والمركز الأول.



نختتم حصادنا الأسبوعي بأهم الأنشطة والفاعليات التي نظمتها الإدارات المركزية بوزارة الشباب والرياضة:

• أطلقت وزارة الشباب والرياضة الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية ونشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب على المشاركة في ماراثون الانتخابات الرئاسية المُقبلة، تحت هشتاج #شارك_الكلمة_كلمتك، بمراكز الشباب والأندية بالمحافظات.

• أقامت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، أولي جلسات برنامج «نتشـارك» في نسخته الثانية، بدار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بمشاركة 150 متدرب من 15 محافظة.

• واصلت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تنفيذ سلسلة من اللقاءات التوعوية بمخاطر التدخين والإدمان والتعاطي بــ 540 مركز شباب على مستوي الجمهورية.

• واصلت وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ سلسلة فعالياتها للبرنامج القيادي "ريحانة"، بمراكز الشباب بالمحافظات، تحت رعاية قرينة السيد رئيس الجمهورية، تضمنت سلسلة الفعاليات تنظيم مسيرات لفتيات "ريحانة"، بالإضافة لزيارات لدور المسنين ورعاية الأيتام والمدارس.

• واصلت وزارة الشباب والرياضة تنفيذ فعاليات قوافل "حياة كريمة"، بقرية "ام الحويطات" بالبحر الأحمر، بمشاركة ٥٠٠ ناشئ، تضمنت الفعاليات مجموعة من الأنشطة الترويحية والتوعوية والرياضية والكشفية.

• واصلت وزارة الشباب والرياضة، فعاليات الملتقى الإعلامي الكشفي المتقدم لجوالة مراكز الشباب بالمدينة الشبابية بالغردقة، بمشاركة ١٨٠ من الشباب والمنسقين بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

• واصلت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، البرنامج التدريبي "الفن الرقمي كأداة لتحقيق تكافؤ الفرص والتنمية المجتمعية"، يهدف البرنامج إلى تعليم الشباب والشابات عن القضايا الاجتماعية الهامة والتي من ضمنها المساواة وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال استخدام الفنون الرقمية.

• نفذت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، معسكرات "مشواري" للنشء بمحافظة شمال سيناء للنشء لتعليمهم المهارات الحياتية.

• واصلت وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ فعاليات مبادرة "رواد تحيا مصر" للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وطرق التداول الآمن لتلك المخلفات، بمركز شباب استاد دمياط.

• نفذت وزارة الشباب والرياضة، مشروع الخدمة العامة الذي يضم تشجير ونظافة ودهانات داخل مراكز الشباب والقرى، على مستوى المحافظات، بمشاركة‎ أندية الفتاة والتطوع.

• شاركت وزارة الشباب والرياضة في فعاليات المؤتمر العربي الثالث للادخار والثقافة المالية، والذي أقيم تحت عنوان "بناء الاستقرار المالي للقرن الحادي والعشرين"، لمناقشة الشمول المالي والتأميني والاستثماري في مصر والمنطقة العربية.

• أطلقت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع جمعية تنمية وطن ومركز خدمات التنمية، منتدى شرم الشيخ "إكسبو دبى" تحت شعار The way from COP27 to COP28، وذلك في إطار فاعليات برنامج "دورنا".

• قامت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة طبية، بتنفيذ برنامج شامل للكشف الطبي على الأبطال الرياضيين، بهدف الحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتعزيز الأداء الرياضي، بمركز الطب الرياضي التخصصي بالمركز الأولمبي بالمعادي.