إصابة طفل وتحطم سيارتين فى انهيار بلكونة منزل بالدقهلية

أصيب طفل بمحافظة الدقهلية، اليوم، بخدوش وجروح اثر سقوط بلكونة عقار بشارع التهامي المتفرع من شارع مستشفى الصدر فى مدينة المنصورة وتسبب ذلك في إتلاف سيارتين.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطاراً من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لشرطة النجدة من أهالي شارع مستشفى الصدر بالمنصورة بسقوط بلكونة عقار مما تسبب في اصابة طفل وتلف بعدد من السيارات بالشارع.

علي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن العقار ملك المواطن «محمد البهى » والعقار مكون من أرضى وثلاثة علوى وقد سقط جزء من بلكونة الدور الثالث العلوى مما أدى إلى إتلاف سيارة ملاكى وسيارة ربع نقل.

كما تبين إصابة طفل يدعى «سيف السيد عبدة» 12 عاماً بخدوش وجروح بسيطة وتم نقله الي المستشفي العام بالمنصورة لتلقى العلاج اللازم.

يشار الى أن العقار صدر له قرار ترميم سابق من حي غرب المنصورة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية .