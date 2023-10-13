"يونيسف" تحذر من ارتفاع عدد الضحايا في غزة كل ساعة

نددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة المعروفة اختصارًا بـ"يونيسف"، من سقوط المئات والمئات من الأطفال بين قتلى وجرحى في قطاع غزة، محذرة من ارتفاع أعداد الضحايا كل ساعة.

وقال متحدث باسم "يونيسف"، جيمس إلدر في بيان أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الجمعة: "يجب وقف قتل الأطفال.. فالصور والأنباء واضحة.. أطفال يعانون من حروق مروعة، وجروح بقذائف الهاون وأطراف مفقودة، والمستشفيات مكتظة تمامًا بمعالجتهم".

ولفت إلدر من أن الوضع الإنساني قد وصل إلى أدنى المستويات المميتة، ومع ذلك فإن كل التقارير تشير إلى وجود المزيد من الهجمات، وشدد أن القانون الدولي والرحمة يجب أن تسود.

وأوضح أن اليونيسف تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، في ظل تحذيرات من تعرض 1.1 مليون شخص - نصفهم من الأطفال تقريبًا - لأضرار، منوهًا إلى أنه لا يوجد مكان آمن ليذهب إليه المدنيون هناك، وأن أكثر من يعانون في كل حرب هم الأطفال وأن هذه حقيقة مأساوية في الوقت الحالي.