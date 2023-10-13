الخارجية الأمريكية: بلينكن ناقش مع نتنياهو ضرورة إنشاء مناطق آمنة في غزة

ناقش وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، مع رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، ضرورة إنشاء مناطق آمنة في غزة.

وقال خلال مؤتمر صحفى مشترك أن إدارة بلاده ستعمل مع الكونجرس لتلبية الاحتياجات العسكرية المتزايدة لإسرائيل، معلنا أن «المزيد من الأسلحة الأمريكية فى الطريق».

وأشار إلى أن السلطات الأمريكية تعمل بشكل وثيق مع الإسرائيليين لـ «ضمان إطلاق سراح الأشخاص الذين تحتجزهم حركة حماس كرهائن»، مرحبا بتشكيل «حكومة طوارئ» إسرائيلية.

وكان وصل وزير الخارجية الأمريكى، أمس، إلى إسرائيل ضمن جولة أوسع يجريها فى الشرق الأوسط بهدف إظهار «دعم وتضامن» بلاده مع تل أبيب فى أعقاب الهجوم المباغت الذى شنته حركة حماس على إسرائيل، ومن المرتقب أن يلتقى أيضا الرئيس الفلسطينى، محمود عباس، فى الأردن، اليوم.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكن سيزور دولًا أخرى فى المنطقة بعد زيارته لإسرائيل والأردن، بينما أوضح مسؤول أمريكى مرافق لبلينكن، أن الوزير سيجرى، اليوم فى عمان محادثات مع الرئيس الفلسطينى والعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى.

وكان الرئيس الأمريكى، جو بايدن، طلب من إسرائيل، أمس الأول، احترام «قوانين الحرب» فى ردها على هجوم حركة حماس، محذرا فى الوقت نفسه إيران من مغبة التدخل فى النزاع الراهن.

وقال بايدن، خلال اجتماع مع ممثلى الأمريكيين اليهود فى الولايات المتحدة «لقد قلت لرئيس الوزراء الإسرائيلى (بنيامين نتانياهو) أمرا واحدا هو أنه من المهم فعلا أن تتصرف إسرائيل، على الرغم من كل الغضب والاستياء اللذين يعتريانها وفقا لقوانين الحرب».